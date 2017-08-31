Irak'ta Kurban Bayramı'na doğru

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ta Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında yoğunluk yaşanıyor.

Bağdat sakinleri, başkentin doğusundaki Habibiyye bölgesinde kurulan pazarda bütçelerine göre kurbanlık seçiyor.

Küçükbaş kurbanlıkların 250-400 dolar, büyükbaşların ise bin 500-2 bin dolardan alıcı bulduğunu söyleyen hayvan satıcıları, fiyatların geçen yıla göre arttığını belirtti.

- Küçükbaş hayvanlara talep daha çok

AA muhabirine konuşan kurban satıcısı Karar Himedavi, "Bu yıl pazardaki hareketlilik eski yıllara göre daha iyi. Fiyattaki artışa rağmen küçükbaş hayvanlar daha çok satılıyor." dedi.

Hayvanları ülkenin güney illerinden getirdiklerini ifade eden Himedavi, "DEAŞ'a karşı operasyonlardan dolayı birçok evin şehidi var. O yüzden kurbanlıklara ilgi arttı." diye konuştu.

- Güvenlik önlemleri artırıldı

Öte yandan Kurban Bayramı dolayısıyla güvenlik önlemleri artırıldı. Bağdat Operasyonlar Komutanlığı, muhtemel terör eylemlerine önlem amacıyla başkentteki birçok yolun bayram boyunca trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Bayram günlerinde vatandaşların uğrak noktaları arasında yer alan lunaparklar ve alışveriş merkezlerindeki güvenlik tedbirleri de üst düzeye çıkarıldı.











