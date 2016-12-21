Irak'ta Maliye Bakanı Zebari'nin görevden alınması

BAĞDAT (AA) - Eski Irak Maliye Bakanı Hoşyar Zebari'nin parlamento tarafından görevden alınması üzerine açtığı temyiz davasının mahkemece reddedildiği bildirildi.

Irak Federal Mahkemesi Sözcüsü Abdussettar Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, "Mahkeme, Eski Maliye Bakanı'nın parlamento tarafından görevden alınması kararına ilişkin yapılan itiraz davasını inceledi. Mahkeme davayı reddetme kararı aldı." denildi.

Hakkında yolsuzluk iddiaları bulunan Maliye Bakanı Zebari, 21 Eylül'de parlamentoda yapılan oylama sonucu bakanlıktan düşürülmüştü.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin lideri olduğu Kürdistan Demokratik Partisi'nin üyesi olan Zebari, 2003-2014 yıllarında Irak Dışişleri Bakanı görevini yürütmüştü. Zebari hakkında mecliste daha önce de gensoru oturumları düzenlenmiş ancak herhangi bir sonuç alınmamıştı.

Irak parlamentosu, 25 Ağustos'ta da Savunma Bakanı Halid el-Ubeydi'yi hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle bakanlıktan düşürmüştü.