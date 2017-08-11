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Irak'ta referandum tartışmaları

- Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Allavi: "Kürtler, ayrılmak için seçtikleri referandumu en azından şimdilik siyasi ajandalarından çıkarmalı"

Irak'ta referandum tartışmaları

BAĞDAT (AA) - Eski Irak Başbakanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı İyad Allavi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) ayrılmak için yapmayı planladığı referandumu siyasi ajandasından çıkarması gerektiğini belirtti.

Allavi, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Kürtler, ayrılmak için seçtikleri referandumu en azından şimdilik siyasi ajandalarından çıkarmalılar. Referandum, kötü bir ortaklık ve inşasında başarısız olunan ulusal devlete verilecek uygun bir tepki değil." ifadelerini kullandı.

Kürtlerin ayrılığı tercih etmeleri meselesine değinen Allavi, "Kürdistan'ın (IKBY) etnik temelde ayrılması, kendi içerisinde çok kültürlülük, din ve etnikliği tehdit altına alacaklar. Şüphesiz, Kürt siyasetçilerin talep ettiği referandum anayasaya da aykırıdır." dedi.

Allavi, saplantılardan kurtulmak ve cesur bir şekilde diyaloğa geçmeleri için Kürtlerin üzerilerine düşen sorumluluğu yerine getirmeleri ve Irak merkezi hükümetinin de IKBY'deki halka karşı duruşunu gözden geçirmesini gerektiğini ifade etti.

IKBY Başkanı Mesut Barzani, 7 Haziran tarihinde siyasi partilerle yaptığı toplantıda 25 Eylül'de referandum yapılacağını bildirmişti.

Bunun üzerine Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ise IKBY'nin yapmak istediği referandumun anayasaya aykırı olduğunu belirterek, sonucu tanımayacaklarını belirtmişti.



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