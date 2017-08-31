Irak'ta Saddam Hüseyin güçlerinin katlettiği 48 Türkmen anıldı

ERBİL (AA) - Irak'ın Erbil kentinde 21 yıl önce Saddam Hüseyin'e bağlı ordu güçleri tarafından öldürülen 48 Türkmen için anma programı düzenlendi.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) tarafından kentteki parti binasında düzenlenen "31 Ağustos Erbil Katliamı" anma programına Türkmen siyasetçiler ve vatandaşlar katıldı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Parlamentosu ITC Milletvekili Aydın Maruf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Erbil'de yaşanan bu olay sadece Erbilli Türkmenlere değil tüm Türkmenlere karşı yapılmış bir olaydı." dedi.

Türkmen şehitlerini hiçbir zaman unutmayacaklarını belirten Maruf, "Bugüne şehitlerimizin sayesinde geldik. Onlara saygı göstermek toplumumuza saygı göstermektir." diye konuştu.

- "Kerkük, sadece bir grubun şehri değil"

Kerkük İl Meclisi'ndeki Kürt üyelerin tek taraflı referandum kararına da değinen Maruf, şunları söyledi:

"Kerkük, Türkmenler için son derece önemli bir kent. Oradaki Kürt siyasi partiler tek taraflı hareket edip bayrak asma ve referandum kararı aldı. Referandum kararı siyasi bir karardır ve bunu kabul etmiyoruz. Bu, Türkmen-Kürt ilişkilerine zarar veriyor. İnsanlar DEAŞ'tan sonra rahatlamak isterken yeni sorunlar (referandum ve bayrak asma) üst üste geliyor. Referandum kararı yanlıştır ve zamanlaması da uygun değil. Kerkük, sadece bir gruba bağlı bir şehir değil."

Kerkük İl Meclisi, salı günü Türkmen ve Arap üyelerin boykot ettiği oturumda, IKBY'nin 25 Eylül'de yapacağı bağımsızlık referandumuna katılma kararı almıştı.

Irak'ta dönemin devlet başkanı Saddam Hüseyin'e bağlı ordu güçleri, 31 Ağustos 1996 tarihinde Erbil'deki ITC binasına girerek aralarında siyasetçilerin de olduğu 48 Türkmen'i bilinmeyen bir yere götürmüş, alıkonulan Türkmenler daha sonra aynı güçler tarafından öldürülmüştü.



