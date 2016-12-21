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Irak'ta sığınmacı kampında yangın

- Erbil Valisi Hadi: - "Gaz sobasının neden olduğu yangında maalesef 15 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti"

Irak'ta sığınmacı kampında yangın

MUSUL (AA) - Irak'ın Musul kenti yakınlarındaki Hazır Sığınmacı Kampı'nda bulunan bir çadırda çıkan yangında aynı aileden bir çocuğun öldüğü, 3 kişinin ise ağır yaralandığı bildirildi.

Yangın sonrası incelemelerde bulunmak için Musul'un güneydoğusunda yer alan Hazır Sığınmacı Kampı'na gelen Erbil Valisi Nevzad Hadi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Gaz sobasının neden olduğu yangında maalesef 15 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti, 3 kişi ise ağır yaralandı." dedi.

Musul'dan kaçan sivillerin çoğunun bu kampa yerleştirildiğini hatırlatan Hadi, "Bu tür olayların bir daha yaşanmaması için gerekli önlemleri almaya çalışacağız. Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı ile temas halindeyiz." diye konuştu.

- Anne ve iki çocuğu ağır yaralı

Yangında hayatını kaybeden kızın abisi Muhammed Abdulkerim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gaz sobasının neden olduğu yangında 15 yaşındaki kız kardeşim hayatını kaybetti. İki kardeşimle birlikte annem de ağır şekilde yaralandı." dedi.

Ağır yaralı 3 kişinin tedavisine Erbil'deki devlet hastanesinde devam edildiği kaydedildi.

Musul kent merkezine yaklaşık 40 kilometre mesafede bulunan Hazır Sığınmacı Kampı, Musul'dan kaçan sivillerin en yoğun olduğu kamplardan biri olarak biliniyor. Terör örgütü DEAŞ'ın elindeki Musul'un kurtarılması operasyonun başladığı 17 Ekim'den kısa bir süre önce kurulan söz konusu kampta 30 bine yakın sivil barınıyor.

Irak Göç ve Göçmenler Bakanı Casım el-Caf, Musul'u terör örgütü DEAŞ'tan kurtarma operasyonu nedeniyle Musul ve Kerkük'e bağlı Havice'de yerlerinden edilenlerin sayısının 125 bine ulaştığını söylemişti.

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