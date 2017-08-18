Irak'ta sivillere yapılan hak ihlalleri

BAĞDAT (AA) - Irak'ta, Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonu sırasında sivillere yönelik hak ihlallerinde bulunan bazı güvenlik görevlileri hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Irak Hükümeti Sözcüsü Sadi Hadisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Irak Başbakanı Haydar el İbadi, bazı güvenlik güçlerinin sivillere yönelik hak ihlalleri yaptığını ele alan medya ve uluslararası insan örgütlerinin raporlarını dikkatle inceliyor." ifadesini kullandı.

Raporların incelenmesi için İbadi'nin talimatıyla İçişleri Bakanlığı bünyesinde bir soruşturma komisyonunun kurulduğunu belirten Hadisi, "Komisyon 20'den fazla raporu ve adı geçen kişileri soruşturuyor. Bu raporların içerisinde Alman Der Spiegel dergisinde yer alan isimler de komisyon tarafından soruşturmaya alındı. Sivillere karşı hak ihallerinde bulunanların ifadeleri alındı, bazıları ise görevden uzaklaştırıldı." dedi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün raporları başta olmak üzere dünya basınında, Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonu sırasında öncü güç konumundaki bazı güvenlik güçlerinin sivillere işkence edip, kötü muamele yaptıklarına dair raporlar yayımlanmıştı.