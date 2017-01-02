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Irak'ta Sünni Müftüsü Sumaydai'ye suikast girişimi

- Sünni Topluluğu ve Cemaat Müftüsü Sumaydai, konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıdan yara almadan kurtuldu, patlamada 5 kişi öldü, 13 kişi yaralandı - Samarra'da polis karakolunu hedef alan intihar saldırısında ise 5 güvenlik görevlisi öldü, 4'ü yaralandı

Irak'ta Sünni Müftüsü Sumaydai'ye suikast girişimi

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ta Sünni Topluluğu ve Cemaat Müftüsü Mehdi Sumaydai'nin, düzenlenen bombalı saldırıdan yaralanmadan kurtulduğu bildirildi.

AA'ya konuşan Sumaydai'nin Sözcüsü Zeyd Halbusi, Bağdat'ın batısında Yarmuk semtindeki Um el-Tubul Camisi yakınında, Sumaydai'nin konvoyunun geçişi sırasında bomba yüklü aracın infilak ettirildiğini söyledi.

Halbusi, Bağdat'taki önemli Sünni camilerinden Um el-Tubul Camisine gitmek isteyen Sumaydai'nin saldırıdan yara almadan kurtulduğunu ifade etti.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre ise söz konusu saldırıda 5 kişi öldü, 13 kişi de yaralandı.

- Samarra'da intihar saldırısı: 5 ölü, 4 yaralı

Öte yandan, güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiye göre, Salahaddin vilayetine bağlı Samarra'da da polis karakoluna yönelik intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda 5 güvenlik görevlisi öldü, 4'ü yaralandı.

Samarra Operasyonlar Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Samarra'da sokağa çıkma yasağının ilan edildiği duyuruldu.

Başkent Bağdat'tın çeşitli yerlerinde meydana gelen saldırılarda 44 kişi hayatını kaybetmişti.


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BağdatIrakMehdi SumaydaiSünni Topluluğu Ve Cemaat Müftüsü
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