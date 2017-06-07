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Irak'ta terör örgütü DEAŞ'la mücadele

- ABD'nin DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi McGurk: "Irak güçleri, uluslararası koalisyonun desteğiyle DEAŞ'ın kontrolündeki 55 bin kilometrekarelik alanı geri aldı"

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'la mücadele

BAĞDAT (AA) - ABD'nin DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, uluslararası koalisyonun desteklediği Irak güçlerinin, terör örgütü DEAŞ'ın kontrolündeki 55 bin kilometrelik alanı geri aldığını açıkladı.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'nde basın toplantısı düzenleyen McGurk, yaklaşık 100 bin Iraklı güvenlik personelinin koalisyon güçleri tarafından eğitildiğini belirterek, "Irak güçleri, uluslararası koalisyonun desteğiyle DEAŞ'ın kontrolündeki 55 bin kilometrekarelik alanı geri aldı." dedi.

Ürdün-Bağdat arasındaki yolun güvenliğinin Iraklılar tarafından sağlanacağını ve yoldan geçenlerden ücret alınacağını aktaran McGurk, böylece iş fırsatı ve devlete ek gelir kaynağı oluşacağını ifade etti.

McGurk, Ürdün'ün başkenti Amman'a yapacağı ziyarette konuyu Kral 2. Abdullah ile görüşeceğini de dile getirdi.

Irak güçleri ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun desteğiyle Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonuna 17 Ekim 2016'da kentin doğu yakasında başlamıştı. Doğudaki bölgeleri ocak ayı sonunda tamamen ele geçiren Irak güçlerinin, Musul'un batısındaki operasyonları devam ediyor.

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ABDBrett McGurkDEAŞ
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