Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Adnan Tekçe KELEBEK TUZLA Çağdaş Kaya
300 ovaya çivi çakılmayacak
300 ovaya çivi çakılmayacak
Yeni Genel Müdür Özdemir
Yeni Genel Müdür Özdemir
Et spekülatörlerine fırsat vermeyin
Et spekülatörlerine fırsat vermeyin
İlk çeyrekte yüzde 5 büyüdük
İlk çeyrekte yüzde 5 büyüdük
Sakarya yerli otomobil için buluştu
Sakarya yerli oto için buluştu

Irak'taki Afgan ordusu armalı araçların sırrı çözüldü

- Irak ordusuna teslim edilmek üzere mayıs ayında 94 pikap satın alan Pentagon, siparişte yanlışlıkla Irak yerine Afganistan deyince araçlar Afgan ordusunun renk ve armasıyla boyandı

Irak'taki Afgan ordusu armalı araçların sırrı çözüldü

WASHINGTON (AA) - Irak ordusuna teslim edilmek üzere mayıs ayında 94 pikap sipariş veren ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), siparişte yanlışlıkla Irak yerine Afganistan demesi üzerine pikapların Afgan ordusunun renk ve armasına boyandığı ortaya çıktı.

Pentagon Afganistan Masası Sözcüsü Adam Stump, konuyla ilgili AA muhabirine, Irak'taki Afgan ordusu arması taşıyan pikap haberlerine açıklık getirdi.

Stump, siparişteki yanlışlık sonucunda Irak yerine Afgan ordusu sembolleriyle boyanan pikapların o şekilde Irak'a gönderildiğini kabul ederek, "Teslimattan sonra Iraklılar pikapların renklerini ve üzerindeki armaları değiştirmediler." dedi.

Irak ordusunun bir süre kullandığı Afgan ordusu armalı pikaplar şaşkınlığa neden olurken, Pentagon'un açıklaması konunun ABD ayağının netleşmesini sağladı. Irak tarafından henüz bir açıklama yapılmazken pikapların renklerinin iki hafta sonra değiştirildiği kaydedildi.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
ABDAfganistanIrakPikap
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5