Irak'taki Afgan ordusu armalı araçların sırrı çözüldü

WASHINGTON (AA) - Irak ordusuna teslim edilmek üzere mayıs ayında 94 pikap sipariş veren ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), siparişte yanlışlıkla Irak yerine Afganistan demesi üzerine pikapların Afgan ordusunun renk ve armasına boyandığı ortaya çıktı.

Pentagon Afganistan Masası Sözcüsü Adam Stump, konuyla ilgili AA muhabirine, Irak'taki Afgan ordusu arması taşıyan pikap haberlerine açıklık getirdi.

Stump, siparişteki yanlışlık sonucunda Irak yerine Afgan ordusu sembolleriyle boyanan pikapların o şekilde Irak'a gönderildiğini kabul ederek, "Teslimattan sonra Iraklılar pikapların renklerini ve üzerindeki armaları değiştirmediler." dedi.

Irak ordusunun bir süre kullandığı Afgan ordusu armalı pikaplar şaşkınlığa neden olurken, Pentagon'un açıklaması konunun ABD ayağının netleşmesini sağladı. Irak tarafından henüz bir açıklama yapılmazken pikapların renklerinin iki hafta sonra değiştirildiği kaydedildi.