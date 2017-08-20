Irak'taki bağımsızlık referandumu tartışmaları

BAĞDAT (AA) - İDRİS OKUDUCU - Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'deki bağımsızlık referandumunu, Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı bölgelerde yapmasını kabul etmediklerini belirtti.

Salihi, IKBY Yüksek Referandum Heyetinin referandum temasları kapsamında kendilerini de ziyaret ettiğini belirterek, görüşmeye ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Kürt heyetine açık bir şekilde referandumun Kerkük, Tuzhurmatu ve diğer Türkmen bölgelerinde yapılmasına ilişkin tavırlarının ne olduğunu belirttiklerini söyleyen Salihi, "Üç vilayette (Erbil-Duhok ve Süleymaniye) yapmak istedikleri referandumu Bağdat merkezi hükümetiyle konuşmaları gerektiğini söyledik. Irak merkezi hükümetinin de buna karşı tutumu belli ve itiraz ediyor. Kerkük, Tuzhurmatu ve diğer Türkmen bölgelerindeki referandumu kesinlikle reddediyoruz." dedi.

"Bunu çok açık ve net bir şekilde gelen heyete söyledik" diyen ITC lideri, "Eğer birlikte yaşamak istiyorsak, çoğunluk veya azınlık diye bir halk olmamalıdır. Eğer birinci çoğunluktaki halk Kürtlerse, diğer birincisi bizleriz (Türkmenler). Bu bölgeler coğrafi olarak aslında Türkmen bölgeleridir." ifadelerini kullandı.

Salihi, Kuzey Irak yönetiminin Kerkük ve Tuzhurmatı gibi Türkmen bölgelerine taşınmasının kesinlikle uygun olmadığını vurgulayarak, "Ancak uzlaşı ve görüşmelere her zaman hazırız. Bizim amacımız kan dökülmesin ve savaş çıkmasın." diye konuştu.

Türkmen lider, referandumun ertelenmesi halinde 140. maddenin gündeme gelmesine ilişkin ise "Kürtlere bir garanti vermeyin. Referandumun ertelenmesine karşılık, 140'ıncı maddeyi erteleyeceğiz derlerse, bunun muhatabı biziz. Bunu hem merkezi hükümete hem de siyasi parti temsilcilerine söyledik." dedi.

Irak merkezi yönetimi ve IKBY arasında statüsü belli olmayan bölgelerin kaderinin tayin edilmesi için 140. maddenin uygulanması gerekiyor. Bu maddenin de Türkmenlerin çoğunlukta olduğu bölgelerle doğrudan ilgili olduğu biliniyor.

- "Türkmenleri koruyacak silahlı bir güç gerek"

"Türkiye ve Türk dünyasına şunu söylüyoruz; bölgede kimse bizi yalnız bırakmasın. Aksi takdirde eririz. Burada bir mezhep kavgası vardır." diyen Salihi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Irak'ta merkezi hükümet ve Kuzey Irak yönetimi var. Bunların Peşmergesi, öbür tarafın ordusu ve Haşdi Şabisi var. Benim neyim var? Bizim de güçlü bir silahlı grubumuzun olması lazım. Irak Türkmenlerinin bölgede huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşayabilmeleri için kesinlikle silahlı bir teşkilatı veya ordusu olması lazım."







