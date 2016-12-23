Irak'taki gösteriler

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ta yüzlerce kişi, reform talebiyle hükümet karşıtı gösteri düzenledi.

Bağdat'ın merkezindeki Tahrir Meydanı'nda toplanan Şii lider Mukteda es-Sadr ve Sivil Akım Hareketi destekçileri, devlet dairelerindeki yolsuzlukları protesto etti.

Başbakan Haydar el-İbadi'ye seslenen göstericiler, teknokratlar hükümeti kurma vaadinin yerine getirilmesini istedi.

Mezhepçi politikalarıyla bilinen ve ülkenin üçte birini DEAŞ'a kaptırmakla suçlanan eski Başbakan Nuri el-Maliki'yi de protesto eden göstericiler, ülkenin geleceğinde Maliki'nin yerinin olmaması gerektiğini dile getirdi.

Tahrir'de bulunan bazı göstericiler, Maliki'nin posterlerine ayakkabıyla vurarak, kızgınlıklarını gösterdi.

Göstericilerden Şeyh Abdulatvan Ahmet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Irak'ta hiçbir siyasal partiye bağlı olmayan mezhepler üstü bir hükümetin kurulmasını talep ediyoruz. Güvenlik güçlerimizin DEAŞ'a karşı zaferlerinin gerçekleştiği şu sıralarda İbadi'nin bu hükümeti kurması için önünde hiçbir engel kalmamıştır." dedi.

Sadr, yaptığı açıklamada, "Yakında Tahrir Meydanı'nda buluşacağız." demişti. Uzun zamandır Tahrir'e gelmeyen Sadr yandaşlarının bu açıklamanın ardından meydana akın etmesi dikkati çekti.

Bağdat'ın yanı sıra ülkenin güney illerinde de, reform talebiyle gösteriler düzenlendi.