Irak'taki iç göçmen sorunu

KERKÜK (AA) - Irak'ta meydana gelen terör olayları ve şiddetli çatışmalardan dolayı evlerini terk eden yüz binlerce iç göçmene ev sahipliği yapan ikinci büyük kentin Kerkük olduğu bildirildi.

Terör örgütü DEAŞ'ın 10 Haziran 2014 tarihinde Irak'ın ikinci büyük kenti Musul daha sonra Selahaddin ve Enbar'ı ele geçirmesinden sonra, evlerini terk eden birçok aile, coğrafi olarak yakınlığı ve Irak merkezi hükümetine bağlı olmasından dolayı ülkenin kuzeyindeki Kerkük iline sığındı.

Irak Planlama Bakanlığı'nın 2014 yılında yayımladığı istatistik verilerine göre, DEAŞ öncesi nüfusu yaklaşık bir buçuk milyon olan kente gelen iç göçmenlerle bu sayının iki milyonun üzerine çıktığı ifade edildi.

Kerkük vilayetindeki iç göçmenlerin durumuna ilişkin AA muhabirine konuşan, Göç ve Göçmenler Dairesi Müdürü Ammar Sabah, "Irak'ta Duhok kentinden sonra en çok iç göçmene ev sahipliği yapan ikinci kent Kerkük'tür. DEAŞ'ın ortaya çıkmasından sonra şu ana kadar 700 bin iç göçmen kente geldi." ifadelerini kullandı.

Kente son bir ay içerisinde neredeyse ortalama günlük bin kişinin geldiğini aktaran Sabah, "Farklı bölgelerden gelen iç göçmenlerin bir kısmı kamplarda bir kısmı ise kendi imkanlarıyla kiraladıkları evlerde veya akrabalarının yanında ikamet ediyor." dedi.

Kerkük'e iç göçmen akının 2014 yılında başladığını ve halen devam ettiğini dile getiren Sabah, "Kent nüfusunun yarısı kadar iç göçmen aldık. Bu da doğrudan kentin hizmetini, enerji tüketimini ve hayatın tüm alanlarını etkiledi." diye konuştu.

DEAŞ'ın iki buçuk yıldır elinde tuttuğu Kerkük'e bağlı Havice ilçesinden 5 bin kişilik göç dalgasının olabileceği tahmininde bulunan Sabah, şunları kaydetti:

"Halihazırda kentin güneybatısı, güneyi ve diğer bölgelerinde Leylan 1, Leylan 2, Leylan 3, Yahyava, Dakuk, Nezrava ve Bava isimlerinde 7 çadır kampı var. Bu kampların artık iç göçmen alacak kapasitesi yok. Musul operasyonunun devam etmesi ve Havice'ye yapılacak muhtemel bir operasyondan dolayı meydana gelebilecek iç göçmen dalgasına karşılık yeni bir kamp kurma hazırlığı içerisindeyiz."

- "Açık bir hapishanede yaşıyorum"

DEAŞ'ın Musul'un batısında yer alan Telafer ilçesini ele geçirmesinden sonra Kerkük kentine sığınan 55 yaşındaki Nezar İbrahim, son iki buçuk yıldır zorlu bir hayat mücadelesi verdiklerini söyleyerek, "Açık bir hapishanede yaşıyorum. Hükümet tarafından sunulan gıda ve hizmet yardımları yetersiz kalıyor. Bizim gibi yaşlı insanların maddi gelire ve hükümetin desteğine ihtiyacı var." dedi.

Musul'dan kaçan başka bir iç göçmen İsmail Yasin ise şunları kaydetti:

"'Bu çadırlarda kış çok sert geçiyor. Mutfak ve yaşam alanının aynı olduğu tek bir çadırda yaşıyoruz. Yangın çıkması ihtimaline karşı elektrikli ev aletlerini kullanmaktan çekiniyoruz. Yangın çıkacağı korkusundan dolayı geceleri çadırda uyurken ısıtıcıları açamıyoruz. En kısa süre içerisinde evimize dönmek istiyoruz. Kimse iç göçmen olmaktan mutlu değil."