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Irak'taki iç göçmenlerin durumu

- Irak Göç ve Göçmenler Bakanı Caf: "Irak'taki iç göçmenlerin sayısı, Haziran 2014'ten bu yana 5 milyona ulaştı. Bu kişilerden 2 milyon 100 bini ise terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerdeki evlerine döndü"

Irak'taki iç göçmenlerin durumu

BAĞDAT (AA) - Irak Göç ve Göçmenler Bakanı Casım el-Caf, terör örgütü DEAŞ'ın saldırıları nedeniyle yerlerinden olan 5 milyon kişiden 2 milyon 100 bininin evlerine döndüğünü belirtti.

Bakan Caf, başkent Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, "Irak'taki iç göçmenlerin sayısı, Haziran 2014'ten bu yana 5 milyona ulaştı. Bu kişilerden 2 milyon 100 bini ise terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerdeki evlerine döndü." dedi.

Yaklaşık 2 milyon 900 bin kişinin halen evlerinden uzak olduğunu aktaran Caf, 750 bin iç göçmenin hayatlarını kamplarda sürdürdüğü dile getirdi.

Caf, Irak'ta en çok iç göçmen veren bölgenin 791 bin kişiyle Musul kent merkezinin batı yakası olduğunu kaydetti.

Terör örgütü DEAŞ'ın 10 Haziran 2014'te ülkenin ikinci büyük kenti Musul ve sonrasında Salahaddin, Enbar, Kerkük ve Diyala vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmesiyle ülkede büyük bir göç dalgası başlamıştı.


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