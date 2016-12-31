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Irak'taki intihar saldırısı

- Dışişleri Bakanlığı: - "Irak'ın DEAŞ terörüyle mücadelede önemli mesafe kaydettiği bir dönemde yapılan bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz"

Irak'taki intihar saldırısı

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir çarşıyı hedef alan eş zamanlı intihar saldırılarına ilişkin, "Irak'ın DEAŞ terörüyle mücadelede önemli mesafe kaydettiği bir dönemde yapılan bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz." açıklamasını yaptı.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, başkent Bağdat'ta bu sabah düzenlenen bombalı saldırılarda ilk belirlemelere göre, 20'nin üzerinde Iraklı'nın hayatını kaybettiğinin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, Irak'ın DEAŞ terörüyle mücadelede önemli mesafe kaydettiği bir dönemde yapılan bu menfur terör saldırısı şiddetle kınandı.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, tüm Irak halkına başsağlığı, sabır ve metanet dilenen açıklamada, "Türkiye, ortak hedefimiz olan terörle mücadelede tüm imkanlarıyla Irak Hükümeti ve halkının yanında durmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir çarşıyı hedef alan eş zamanlı intihar saldırılarında ölü sayısının 24'e, yaralıların ise 38'e yükseldiği bildirilmişti.

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Dışişleri BakanlığıIrakİntihar Saldırısı
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