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Irak'taki referandum tartışmaları

- IKBY Yüksek Referandum Heyeti, başkent Bağdat'ta Irak Türkmen Cephesi'ni ziyaret etti - ITC Başkanı Salihi: - "Referandumla ilgili tavrımızı açıkladık. Özellikle bölgenin (IKBY) dışındaki yerlerde referandumun yapılmasını reddediyoruz" - KBY Politbüro Sorumlusu Pire: - "Türkmen ve Kürtlerin arasının bozulması için provokasyon çıkaran fitneciler var"

Irak'taki referandum tartışmaları

BAĞDAT (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Yüksek Referandum Heyeti, başkent Bağdat'ta Irak Türkmen Cephesi'ni (ITC) ziyaret ederek, referandumu ele aldı.

Heyeti, ITC Başkanı Erşet Salihi ve diğer parti yetkilileri Bağdat'taki parti merkezinde karşıladı.

Toplantı sonrası heyet adına Kürdistan Yurtseverler Birliği (KBY) Politbüro Sorumlusu Sadi Ahmed Pire ve Salihi ortak bir basın toplantısı düzenleyerek, görüşmenin detaylarına ilişkin bilgi verdi.

Kürtlerle ortak bir acı geçmişlerinin olduğunu belirten Salihi, "Bu yüzden hepimiz için aydın bir geleceğin olması lazım. Bir taraf ötekinin kimliğini reddetmemelidir. Çünkü hepimiz zulmü gördük." ifadelerini kullandı.

"Birçok konuda karşılıklı anlaşmanın meydana gelmesi ve sorunların çözümü için taraflar arasındaki diyaloğun artırılması gerekiyor." diyen Salihi, "Irak Türkmen Cephesi olarak her zaman uzlaşı ve diyalog taraftarıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Gazetecilerin ITC'nin IKBY referandumu konusunda tavrı nedir sorusu üzerine Salihi, "Referandumla ilgili tavrımızı açıkladık. Özellikle bölgenin (IKBY) dışındaki yerlerde referandumun yapılmasını reddediyoruz." yanıtını verdi.

Bunun yanında heyet adında konuşan Pire ise "Geçmişte her iki tarafta aynı cephedeydi. Baas Rejimi döneminde her iki tarafta büyük zulümler gördü. Bu yüzden daha güzel ve istikrarlı bir yaşam için ortak hareket etmeliyiz." diye konuştu.

Her iki tarafın haklarının ihlal edilmesinin kabul edilemeyeceğini ve bunun ne Kürtlerin ne de Türkmenlerin çıkarıyla denk düşmediğini anlatan Pire, "Türkmen ve Kürtlerin arasının bozulması için provokasyon çıkaran fitneciler var." dedi.

Erbil'den Bağdat'ta giden IKBY Yüksek Referandum Heyeti, yaklaşık bir haftadır başta Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Meclis Başkanı Selim el- Cuburi olmak üzere, Meclis çatısı altında yer alan birçok siyasi parti ve kesimle "referandum" hakkında görüşme gerçekleştirdi.

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Anahtar Kelimeler:
IKBYITCReferandum
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