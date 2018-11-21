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Irak'taki Tarım ve Sanayi Fuarı'nda Türk şirketleri ön planda

- Erbil'de bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Tarım ve Sanayi Fuarı'na Türkiye'den 80 şirket katılıyor

Irak'taki Tarım ve Sanayi Fuarı'nda Türk şirketleri ön planda
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ERBİL (AA) - Irak'ın Erbil kentinde ağırlıklı olarak Türk firmaların katıldığı "2'nci Uluslararası Tarım ve Sanayi Fuarı" açıldı.

Açılış törenine Erbil Valisi Nevzad Hadi, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, Irak Türkmen Cephesi Erbil Milletvekili Aydın Maruf, Erbil Ticaret Odası yetkilileriyle Türkiye'den gelen firma sahipleri katıldı.

Fuarı gezdikten sonra gazetecilere açıklamada bulunan Vali Hadi, Erbil'in bir ticaret merkezi gibi öne çıktığını ve Türk yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.

- 100 şirketin 80'i Türkiye'den

Fuara katılan 100 şirketin 80'inin Türkiye'den geldiği belirten Hadi, "Türk şirketlerin fuara katılması yerel firmalara fırsat yaratıyor. Yerel şirketler, Türkiye'nin gelişmiş sanayi ürünleri deneyimlerinden iyi bir şekilde istifa edebilir." dedi.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Karaçay da Irak ve Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çaba harcadıklarını dile getirdi.

Karaçay, "Türkiye'nin bölge ile güçlü ekonomik ve ticari bağları var. Bu bağlamda IKBY'de bin 600 şirket faaliyet gösteriyor. Firmalarımızın sayısının artmasını ümit ediyoruz. Bu tür fuarların da faydalı olacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Fuar 24 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak.



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