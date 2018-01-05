Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat ekonomi dünya Eto Abdullah Keleş
Otomobilde lider değişti
Otomobilde lider değişti
Aydın Boysan vefat etti
Aydın Boysan vefat etti
Tek tuşla deterjan siparişi
Tek tuşla deterjan siparişi
4 film vizyona girecek
4 film vizyona girecek
Yemekmatik kartı geliyor
Yemekmatik kartı geliyor

Irak'taki Türkmenlerden bir kadın liderliğinde ilk parti

- Jale Neftçi başkanlığındaki "Türkmen İrade Partisi"nin kuruluşu Kerkük'te düzenlenen programla duyuruldu

Irak'taki Türkmenlerden bir kadın liderliğinde ilk parti

KERKÜK (AA) - Irak'ta ilk defa bir kadının liderliğinde Türkmen siyasi parti kuruldu.

Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Kerkük kentinde düzenlenen programda, başkanlığını Jale Neftçi'nin yaptığı "Türkmen İrade Partisi"nin kuruluşu ilan edildi.

Tisin Kültür Merkezi'nde yapılan programda AA muhabirine konuşan Neftçi, Irak'taki Türkmenler nezdinde bir kadının başkanlığında ilk defa siyasi parti kurulduğunu ve bunun mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Erşet Salihi başkanlığındaki Irak Türkmen Cephesi'nden (ITC) siyasete atılan Neftçi, 2010-2014 yılları arasında Irak parlamentosunda Kerkük milletvekili olarak görev yaptığını hatırlattı.

Kurduğu partiyle Türkmen siyasetine yeni bir ivme kazandırmak istediğini belirten Neftçi, "Bu partinin kurulmasının amacı, kadınlara aktif siyaset imkanı sunmak ve sahada yeni ve genç yüzleri görmektir." dedi.

Neftçi, Irak'ın toprak bütünlüğünü savunan başta ITC olmak üzere diğer Türkmen partilerle ortak hareket edeceklerini, Nisan 2018'de yapılacak seçimlere de birlikte girmeyi hedeflediklerini aktardı.

Musul Üniversitesi Siyasi Bilimler Fakültesi'nden mezun olan 62 yaşındaki Neftçi, siyasete 2003 yılında ITC'de başlamıştı.




İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Jale NeftçiKerkükTürkmen İrade Partisi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5