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Irak'tan BM'ye "DEAŞ" mektubu

- Irak, ülkede terör örgütü DEAŞ tarafından işlenen insanlık suçlarının delillerinin toplanarak sorumluların yargılanması için BM'den yardım istedi

Irak'tan BM'ye

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Irak, terör örgütü DEAŞ tarafından ülkede işlenen insanlık suçlarının delillerinin toplanarak sorumluların yargılanması için BM'den yardım istedi.

Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e gönderdiği mektupta, DEAŞ'ın Irak topraklarında işlediği insanlık suçlarının sorumlularının yargılanması gerektiğini belirtti.

DEAŞ'ın sivillere yönelik çok ciddi suçlar işlediğini, arkeolojik bölgelerdeki tarihi eserleri ve alt yapıyı tahrip ettiğini kaydeden Caferi, "Bunlar insanlığa karşı suçtur ve DEAŞ çetelerinin adalet önüne çıkarılması önem arz etmektedir. Uluslararası toplumdan, DEAŞ üyelerinden hesap sorulması için uzmanlık yardımı talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Caferi, Irak'ın İngiltere ile bu konuda bir BM Güvenlik Konseyi karar tasarısı hazırlamakta olduğunu da belirtti.

- "DEAŞ'a saklanacak yer bırakmamayı amaçlıyoruz"

İngiltere'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Jonathan Allen da gazetecilere yaptığı açıklamada, BMGK'ya sunulmak üzere bir karar tasarısı hazırlığında olduklarını belirterek, "Tasarı, DEAŞ'a saklanacak bir yer bırakmamayı amaçlamaktadır." dedi.

Allen, tasarı konusunda BMGK üyeleriyle istişarelerini sürdürdüklerini ve en kısa zamanda oylamaya sunulmasını umduklarını kaydetti.

Aktör George Clooney'in eşi avukat Amal Clooney de mart ayında Irak hükümetine, özellikle Yezidi kadınlara yönelik suçların faillerinin cezalandırılması için BM'den yardım istemesi çağrısında bulunmuştu.

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Antonio GuterresDEAŞIrak
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