İran askeri tatbikatta çocukları kullandı

İSTANBUL (AA) - İran'ın dün başlattığı geniş çaplı hava savunma tatbikatında 15 yaş altındaki çocukların da yer aldığı bildirildi.

İran'ın resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, ülkenin güney bölgelerinde gerçekleştirilen "Velayet Seması'nın Koruyucuları 7" adlı hava savunma tatbikatına 15 yaşından küçük çocuklar da katılıyor.

Hatemu'l Enbiya Hava Savunma Karargahı Komutanı Tuğgeneral Ferzad İsmaili'nin komutasında, dolaylı ve doğrudan 17 bini aşkın silahlı gücün katılımıyla yapılan tatbikatın, Ahvaz ve Şiraz gibi şehirlerden Umman Denizi ve Fars Körfezi'ne kadar binden fazla hava savunma noktasını kapsadığı belirtildi.

Haberde, "15 yaş altındaki çocukların bir füzenin ateşlenmesiyle ilgili 'karar vericilik' ve 'kararı uygulama' konularında fırsat elde etmelerinin tatbikatın amaçlarından biri" olduğu ifade edildi.

Tahran yönetiminin de kabul ettiği Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde "Çocuklar savaştan korunmalıdır. Savaş sırasında 15 yaşından küçük hiçbir çocuk askere alınamaz." maddesi yer alıyor. İran'da çocukların askeri tatbikatta yer alması sözleşmenin ihlali anlamına geliyor.