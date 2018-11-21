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"İran bankalarındaki kara para aklanıyor"

- İran Cumhurbaşkanı Hukuk İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Laya Cüneydi, İran bankalarında kara para aklandığını söyledi

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İSTANBUL (AA) - İran Cumhurbaşkanı Hukuk İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Laya Cüneydi, İran bankalarında kara para aklandığını ve bunun için tedbir alınması gerektiğini söyledi.

Başkent Tahran'da Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basın mensuplarına konuşan Cüneydi, "Suç örgütü veya uyuşturucu kaçakçılığından elde edilen kara para şeffaflık olmadığı için bankacılık sistemine giriyor. Bu paraların nereden geldiği ve nereye gittiği de belli değil." dedi.

Cüneydi, suç örgütü haline dönüşmüş yapıların kaçakçılık ve uyuşturucudan elde ettiği finansmanın bankacılık sistemimize girmemesi için gerekli kontrol mekanizmalarına sahip olunması gerektiğini kaydetti.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Konvansiyonunu da (CFT) kapsayan Mali Eylem Görev Gücü'ne (FATF) üyelikle ilgili yasa tasarısı hakkında 12 Kasım'da "Khabaronline" adlı internet sitesine yaptığı açıklamada, "İran'da birçok kişi yüz milyarlarca tümen kara para aklıyor. Aynı kişiler milyonlarca tümeni de kara para aklamayla ilgili düzenlenen yasa tasarıları aleyhinde kamuoyu oluşturmak için harcıyor." demişti.

Zarif'in ülkede kara para aklandığına yönelik açıklamaları muhafazakâr çevrelerin sert eleştirilerine hedef olmuş, İran Yargı Erki Sözcüsü Gulamhüseyin Muhsin Ejei de Dışişleri Bakanı'nı söz konusu açıklamasını belgelendirmeye çağırmıştı.


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