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İran, Boeing'den 60 uçak satın alacak

- İran Aseman Hava Yolları ile ABD merkezli uçak üreticisi Boeing yetkileri nihai anlaşmayı imzaladı

İran, Boeing'den 60 uçak satın alacak

TAHRAN (AA) - İran Aseman Hava Yolları'nın ABD merkezli uçak üreticisi Boeing'den 60 yolcu uçağı alımına ilişkin nihai anlaşmanın imzalandığı bildirildi.

İranlı İşçiler Haber Ajansı'na göre, Aseman Hava Yolları ile Boeing firması yetkilileri nihai anlaşmayı başkent Tahran'da imzaladı. İran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ali Rebii'nin de imza töreninde hazır bulunduğu belirtildi.

Anlaşmaya göre, Aseman Hava Yolları, Amerikan şirketinden 60 Boeing 737 tipi yolcu uçağı alacak.

Boeing'in ilk teslimatı 2022 yılında yapması ve bu teslimatın 5 ila 10 uçaktan oluşması öngörülüyor.

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