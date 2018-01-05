"İran bölgesel kazanımlarından vazgeçmez" - İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oktav: - "İran her şeye rağmen Irak, Suriye, Lübnan ve Yemen'i de kapsayan politikalarından ve kazanımlarından vazgeçmeyecektir" - "İran'daki olayları İsrail yaptırıyor diye söylemiyorum ama İsrail, İran'ın bu durumu karşısında zil takıp oynuyor desem hiç abartılı olmaz" - "Ayetullahların para kaynaklarını denetlemesi, hiçbir şekilde halka hesap vermemesi, halkın fakirleşmesi, buna karşın çok iyi standartlarda yaşamlarını sürdürmeleri halk tarafından büyük tepkiyle karşılanıyor ve İran gençliği devrim ruhundan gittikçe uzaklaşıyor" - "İran'da istikrarsızlık uzarsa ve PEJAK kendisini tehdit ederse, Türkiye ile bu konuda çok daha yakınlaşacaktır. Türkiye'nin dediğine gelecektir ve bölgede bir Kürt oluşumuna karşı çıkacaktır"

05 Ocak 2018 Cuma 11:24