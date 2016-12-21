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İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ermenistan'da

- Ruhani, mevkidaşı Sarkisyan'la görüştü - Ermenistan ve İran arasında bazı anlaşmalar imzalandı

İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ermenistan'da

ANKARA (AA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Ermenistan'da, mevkidaşı Serj Sarkisyan'la görüştü.

Sarkisyan, Ruhani'yi resmi törenle karşıladı. Tören sonrasında liderler ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

Ruhani'yi, "Ermeni halkının beklediği misafir" olarak nitelendiren Sarkisyan, iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihi köklere dayandığını söyledi.

Ruhani ise İran ve Ermenistan'ın aynı kültürden geldiğini, iki halkın her zaman dostluk ve barış içerisinde yaşadığını belirtti.

Ermenistan'ı dost ülke kabul ettiklerini belirten Ruhani, bu ülke ile ilişkileri daha da geliştirmek istediklerini ifade etti.

Temaslar kapsamında Ermenistan ve İran arasında spor, olağanüstü haller, turizm ve gümrük alanlarında iş birliği anlaşmaları ile temasların sonucuna ilişkin bildiri imzalandı.

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Anahtar Kelimeler:
Iranİran Cumhurbaşkanı Hasan RuhaniSerj Sarkisyan
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