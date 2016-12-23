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İran Cumhurbaşkanı Ruhani Kırgızistan’da

- Ruhani: “İran, AEB ile daha yakın ilişkiler içinde olmak istiyor”

İran Cumhurbaşkanı Ruhani Kırgızistan’da

BİŞKEK (AA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Rusya, Kazakistan ve Belarus’un kurduğu Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ile daha yakın ilişkiler içinde olmak istediklerini belirtti.

Resmi ziyaret için Bişkek'te bulunan İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev ile Cumhurbaşkanlığı Kongre Salonu’nda bir araya geldi.

Ruhani, ticari ve ekonomik ilişkilerin ele alındığı heyetler arası görüşmede yaptığı konuşmada, AEB ile daha yakın ilişkiler kurmak ve birliğe üye ülkelerle serbest ticaret imkanlarını geliştirmek istediklerini kaydederek, " 26 Aralık'ta Rusya'da yapılacak ve AEB'ye üye ülke liderlerinin bir araya geleceği zirvede bu konunun ele alınmasını ve görüşülmesini istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ruhani, Kırgızistan’a mühendislik, yapım ve teknik konuların yanı sıra terörle mücadelede de her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını söyledi.

Basra Körfezi’ni Çin'e bağlaması öngörülen demir yolu projesine büyük önem verdiklerini hatırlatan Ruhani, “Bugün bizleri ilgilendiren transit konuların aktif bir şekilde tartışılmasını arzuluyoruz.” dedi.

İran ve Kırgızistan arasında kültürel ve bilimsel alanlarda işbirliğinin kaliteli düzeye geleceğinden emin olduğunu vurgulayan Ruhani, Kırgızistan ile ekonomik işbirliğinin artırılması için bankacılık ilişkilerinin kurulması ve belirli avantajların sağlanması gerektiğine işaret etti.

Atambayev ile görüşmesinde iki ülke arasındaki vizelerde kolaylık sağlanmasına yönelik karar alındığını hatırlatan Ruhani, Kırgızistan’dan, İranlı iş adamları, tüccarlar ve işverenlere vizenin kaldırılmasını talep ettiklerini sözlerine ekledi.

Görüşmelerin ardından iki ülke arasında 10 yıllık işbirliği programı ve üç yıllık kültürel değişim programı imzalandı.

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