İran deniz kuvvetlerinden

İSTANBUL (AA) - İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Habibullah Seyyari, İran, İslam ve Şia düşmanlığının önüne geçmek ve ülke kültürünü ihraç etmek amacıyla savaş gemilerini farklı ülkelerin limanlarına yanaştırdıklarını söyledi.

İranlı öğrenciler Haber Ajansı'nın (İSNA) haberine göre, İran deniz kuvvetlerine ait Aden Körfezinden dönen 46'ıncı filosunun karşılama töreninde konuşan Seyyari, "Uluslararası sularda bulunma ve diğer ülke limanlarına yanaşmanın bir amacı da İran düşmanlığı, İslam düşmanlığı ve Şia düşmanlığının önüne geçmektir." dedi.

İran deniz kuvvetlerinin iki ana hedefi olduğunun altını çizen Seyyari, "Bunlardan biri deniz bağlantı yollarında güvenliğin tesis edilmesi, diğeri ise özellikle İran karşıtlığının önüne geçmek." ifadesini kullandı.

Seyyari, İran menfaatlerini korumak için uluslararası sularda varlıklarını genişletmeleri gerektiğini ifade ederek, "Başka ülkelerin limanlarına yanaşarak, stratejik bir hedef olan İran kültürünü o ülkelere ihraç etmeyi de amaçlıyoruz." diye konuştu.

İran Deniz Kuvvetlerinin lojistik destek gemisi Buşehr ile Elborz kruvazöründen oluşan 47'nci Filo, Aden Körfezi'nden dönen 46'ıncı filo yerine dün bölgeye gönderilmişti.

Arap Yarımadası'nın güney kıyısında Hint Okyanusu'nu Kızıldeniz'e bağlayan stratejik bir konumda yer alan Aden Körfezi, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen'e düzenlediği askeri operasyonlar açısından hassas konumda bulunuyor.