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İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ensari Beyrut'ta

- İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ensari, Lübnan'da yakın zamanda cumhurbaşkanı seçilmesi ve yeni hükümetin kurulmasıyla sağlanan siyasi birlikteliğin tüm bölgeye yansıması temennisinde bulundu

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ensari Beyrut'ta

BEYRUT (AA) - İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Cabir Ensari, Lübnan'da sağlanan siyasi birlikteliğin tüm bölgeye yayılması temennisinde bulundu.

Ensari, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Meclis Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Saad Hariri tarafından kabul edildi.

Ensari, Hariri ile Beyrut'taki Hükümet Sarayı'nda görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenledi. Ensari, Lübnan'da yakın zamanda cumhurbaşkanı seçilmesi ve yeni hükümetin kurulmasıyla sağlanan siyasi ortamın bölgeye de yansıması temennisinde bulunarak, gelişmelerin ülkenin siyasi, sosyal ve iktisadi göstergelerini de iyileştireceğini ifade etti.

Lübnan'ın geçmişte bölgedeki gelişmelerden doğrudan etkilendiğini belirten Ensari, ancak Lübnan'ın artık bölgesel gelişmelere olumlu yönde etkisi olduğunu sözlerine ekledi.

Ensari dün Suriye'nin başkenti Şam'da Beşar Esed ile bir araya gelmişti.

Lübnan'da iki buçuk yıllık krizden sonra 31 Ekim'de Cumhurbaşkanı seçilen Mişel Avn ülkeyi mayıs ayında yapılması planlanan genel seçimlere götürecek yeni hükümeti kurma görevini Müstakbel Hareketi lideri Saad Hariri'ye vermişti. Siyasi gruplar arasında sağlanan uzlaşıdan sonra pazar günü Hariri başbakanlığında yeni hükümet kurulmuştu.

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