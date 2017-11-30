İran Enerji Konferansı

İSTANBUL (AA) - Boğaziçi Üniversitesi Öğretim üyesi ve Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, "Doğu Beyazıt'a trafo kurularak İran ile çift taraflı enerji akışını sağlayabiliriz. İran'dan doğalgazı ucuz alıp, elektriğe dönüştürüp satabiliriz.'' dedi.

Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde düzenlenen konferansa, eski İran Enerji Bakanı Hamid Chitchian, İran Enerji enstitüsü, İran Ticaret Odası yetkilileri ve birçok firmanın üst düzey yetkililerinin yanı sıra yabancı misyon temsilcileri de katıldı.

Kumbaroğlu konferansın, dünyanın İran'a uyguladığı ambargonun kaldırılmasından sonra yapılan ilk uluslararası konferans olduğunu belirterek, ''Bu toplantıyı, İran-Türkiye arasındaki büyük enerji potansiyelini faydalı hale getirmek için düzenliyoruz, bu birliğin arttırılması için birçok anlaşma imzaladık. İş dünyasına katkı sağlamak istiyoruz. İki ülke arasında akademik ve her alanda katkıyı amaçladık.'' diye konuştu.

Kumbaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

''Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, geçenlerde Doğubeyazıt'a trafo kurularak çift taraflı enerji akışı sağlanabileceğinden bahsetti. İran'dan doğalgazı ucuz alıp elektriğe dönüştürüp satabiliriz. Dünya bu piyasada, biz ise yeni giriyoruz. Bizim İran ile potansiyel ve tarihsel dokumuz da uyuyor. Tüm Avrupa İran'a akarken biz boş duramayız. İran ile yüksek ticaret hacmimiz 2012'den sonra düşüşe geçmiş. Bu konferans ile bu ticaret hacmini arttırmak istiyoruz. Yatırımcıların işini hafifletmiş olabiliriz.''

Eski İran Enerji Bakanı Hamid Chitchian da Rusya'nın Akdeniz'e açılmasının terörizmin önlenmesi bakımından önem taşıdığını ileri sürerek, ''Türkiye'nin enerji konusunda çok güzel temelleri var, bu konferansın da çok güzel olduğunu düşünüyorum, tarihi birçok ortak noktamız olan Türkiye ile enerji konusunda birlikte yol almamız memnun edici olacaktır.'' ifadelerini kullandı.

İran enerji şirketi Ghadir Investment Company'nin üst düzey yöneticisi (CEO) Gholamreza Süleymani ise Türkiye'de bu konferanstan sonra birçok karanlıkta kalmış konuyu aydınlığa kavuşturabildiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Biz enerji konusunda çalışan firma olarak ülkenizdeki Petkim gibi firmayla işbirliği yapabiliriz. Biz onlarla teknoloji ve iş birliği yapabilir, hammadde konusunda da biz destek sağlayabiliriz. Türk firmalarının teknolojisi bizim düşük fiyatlı ha madde ile birleşirse güzel işler yapabiliriz. Türkiye ile işbirliğine hazır olduğumuzu söyleyebiliriz.''