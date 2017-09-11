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İran, Erbil-Bağdat arasında arabuluculuk teklifini memnuniyetle karşıladı

- İran Dışişleri Bakanlığı, IKBY Başkanı Barzani'nin, "Erbil ile Bağdat arasında arabuluculuk" talebine olumlu yanıt verdi

İran, Erbil-Bağdat arasında arabuluculuk teklifini memnuniyetle karşıladı

İSTANBUL (AA) - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ülkesinin Erbil ve Bağdat arasında arabuluculuk yapma konusunda gücü nispetinde elinden geleni yapacağını söyledi.

Kasımi, Dışişleri Bakanlığı Basın Merkezinde yaptığı açıklamada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin, "İran, Erbil ve Bağdat arasında arabuluculuk yapabilir." teklifini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Erbil ve Bağdat arasında daha önce başlayan görüşmelerin tekrar başlaması ve olumlu sonuçlar doğurmasından yanayız." dedi.

İran'ın, Irak'ın toprak bütünlüğü konusundaki düşüncelerinin değişmediğini aktaran Kasımi, "İran, Kürtler, Irak merkezi hükümeti ve Irak'taki diğer grup ve şahsiyetlerle olan iyi ilişkileri sebebiyle, tehlikeli ve yıkıcı etkisi olan krizlerin önüne geçebilmek için gücü nispetinde elinden geleni yapacaktır." ifadelerini kullandı.

Kasımi, bölgedeki karmaşık durumun, tarafların sağduyusu sayesinde daha da içinden çıkılmaz hale gelmemesini umut ettiklerini sözlerine ekledi.

Barzani, hafta sonu İngiliz Yayın Kuruluşu BBC'nin Farsça servisine verdiği demeçte, "İran, Irak Merkezi Hükümeti üzerinde sahip olduğu etkiyle, Bağdat ve Erbil arasındaki sorunların çözümü için köprü vazifesi görebilir." demişti.

- "Türkiye ve İran arasında ilişkiler güçlenerek devam edecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Astana'da görüşmesi ve Ruhani'nin, "İran ve Türkiye ilişkileri yeni bir aşamaya girmiştir." sözleri hatırlatılan Kasımi, "Daha önce de var olan iki komşu ülke arasındaki işbirliği ve görüşmelerin son aylarda yükseliş trendine girdiğine şahit olduk." dedi.

Kasımi, değişen bölge şartlarında, İran ve Türkiye'nin sahip oldukları kapasiteyi, var olan sorunların çözümünde birlikte kullanmalarının daha uygun olduğunu vurgulayarak, "Gelecek aylarda, İran ve Türkiye arasında yeni heyetler düzeyinde görüşmeler gerçekleşecek ve iki ülke arasındaki ilişkiler güçlenerek devam edecek." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
IKYB Başkanı BarzaniIranİran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi
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