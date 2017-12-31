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"İran hükümeti kendi vatandaşları tarafından sınanıyor"

- ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley: - "Uzun süredir bastırılmış İranlılar, kendi seslerini buluyor. İran hükümeti kendi vatandaşları tarafından sınanıyor"

BİRLEŞMİŞ MİLLLETLER (AA) - ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, "uzun süredir bastırılmış" İranlıların kendi seslerini bulduğunu ve İran hükümetinin kendi vatandaşları tarafından sınandığını savundu.

Haley, yaptığı yazılı açıklamada, yeni yılda Kuzey Kore, Venezuela, Küba ve özellikle de İran'da "baskıcı hükümetler" altındaki milyonlarca insanın yanında olduklarını ifade etti.

"Uzun süredir bastırılmış İranlılar kendi seslerini buluyor. İran hükümeti kendi vatandaşları tarafından sınanıyor." değerlendirmesinde bulunan Haley, özgürlük ve insan haklarının galip geleceğini belirtti.


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Anahtar Kelimeler:
ABDIranKuzey Kore
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