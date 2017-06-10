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İran İstihbarat Bakanı Alevi: Tahran'da düzenlenen saldırıların emrini veren kişi öldürüldü

İran İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi, çarşamba günü İran Meclisi ve Humeyni Türbesi'ne düzenlenen saldırın emrini veren kişinin öldürüldüğünü söyledi.

İran İstihbarat Bakanı Alevi: Tahran'da düzenlenen saldırıların emrini veren kişi öldürüldü

TAHRAN (AA) - İran İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi, çarşamba günü İran Meclisi ve Humeyni Türbesi'ne düzenlenen saldırın emrini veren kişinin öldürüldüğünü söyledi.

İran devlet televizyonuna konuşan Alevi, "Tahran'da düzenlenen saldırıların emrini veren kişi, istihbarat elemanları tarafından öldürüldü." dedi.

Alevi konuşmasında son üç ayda 25 terör örgütü yapılanmasının tespit edildiğini kaydetti.

İran İstihbarat Bakanlığından dün yapılan açıklamada, "Kermanşah, Kürdistan, Batı Azerbaycan ve Tahran eyaletlerinde DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 41 kişinin gözaltına alındığı" duyurulmuştu. Başkent Tahran'da 7 Mayıs Çarşamba günü İran Meclisi ile Humeyni Türbesi'ni hedef alan silahlı ve bombalı saldırılar düzenlenmiş, 5'i saldırgan 22 kişi ölmüş, 52 kişi yaralanmıştı. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Muhabir: Mustafa Melih Ahıshalı


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Anahtar Kelimeler:
DünyaIranİran İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi
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