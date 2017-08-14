İran lideri Hamaney Rafsancani'nin halefini belirledi

İSTANBUL (AA) - İran lideri Ali Hamaney'in Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi (DMTK) başkanlığına Mahmud Haşimi Şahrudi'yi atadığı bildirildi.

İran resmi haber ajansı İRNA'nın haberine göre, Hamaney tarafından yayımlanan kararnameyle, ocak ayında hayatını kaybeden Ali Ekber Haşimi Rafsancani'den boşalan DMTK başkanlığına Şahrudi atandı.

Haberde, Hamaney'in DMTK başkanının yanı sıra, konseyin genel sekreter ve üyelerini de beş yıllık yeni dönem için seçtiği belirtildi.

İran'da DMTK başkanlığını yürüten ve 1989-1997 yılları arasında iki dönem cumhurbaşkanlığı yapan Rafsancani'nin 8 Ocak'ta hayatını kaybetmesinin ardından konsey başkanlığına Ali Muvahhidi Kirmani geçici olarak seçilmişti.

- Şahrudi kimdir?

Irak'ın Kerbela kentinde doğan yeni DMTK başkanı Şahrudi, İran'a döndükten sonra, dönemin İran lideri Ayetullah Humeyni ile Irak Şiileri arasında köprü vazifesi görmüştü.

Şahrudi, 1999 ile 2009 yılları arasında yargı erki başkanı olarak DMTK üyeliği yaparken, söz konusu 10 yıllık dönemin öncesi ve sonrasında Anayasa Koruma Konseyi üyeliği görevini de üstlenmişti.

İran liderinin izin verdiği konularda Anayasa Koruma Konseyi ile İran meclisi arasındaki anlaşmazlıkları çözme ve İran liderine, ülkenin genel siyasetinin belirlenmesinde danışmanlık etme görevleri olan anayasal kurul olan DMTK, 1988 yılında kuruldu.

DMTK üyeleri arasında, İran lideri tarafından atanan gerçek kişilerin yanı sıra, ülkenin yargı, yasama ve yürütme erki başkanları ve İran silahlı kuvvetler başkanı yer alıyor.

DMTK başkan ve üyeleri 5 yıllığına İran lideri tarafından atanıyor.