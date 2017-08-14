Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam tatil sanal koruma mevsim
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı
MESS Genel Sekreteri oldu
MESS Genel Sekreteri oldu

İran lideri Hamaney Rafsancani'nin halefini belirledi

- Ocak ayında hayatını kaybeden İran eski cumhurbaşkanlarından Rafsancani'den boşalan DMTK başkanlığı görevine Şahrudi atandı

İran lideri Hamaney Rafsancani'nin halefini belirledi

İSTANBUL (AA) - İran lideri Ali Hamaney'in Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi (DMTK) başkanlığına Mahmud Haşimi Şahrudi'yi atadığı bildirildi.

İran resmi haber ajansı İRNA'nın haberine göre, Hamaney tarafından yayımlanan kararnameyle, ocak ayında hayatını kaybeden Ali Ekber Haşimi Rafsancani'den boşalan DMTK başkanlığına Şahrudi atandı.

Haberde, Hamaney'in DMTK başkanının yanı sıra, konseyin genel sekreter ve üyelerini de beş yıllık yeni dönem için seçtiği belirtildi.

İran'da DMTK başkanlığını yürüten ve 1989-1997 yılları arasında iki dönem cumhurbaşkanlığı yapan Rafsancani'nin 8 Ocak'ta hayatını kaybetmesinin ardından konsey başkanlığına Ali Muvahhidi Kirmani geçici olarak seçilmişti.

- Şahrudi kimdir?

Irak'ın Kerbela kentinde doğan yeni DMTK başkanı Şahrudi, İran'a döndükten sonra, dönemin İran lideri Ayetullah Humeyni ile Irak Şiileri arasında köprü vazifesi görmüştü.

Şahrudi, 1999 ile 2009 yılları arasında yargı erki başkanı olarak DMTK üyeliği yaparken, söz konusu 10 yıllık dönemin öncesi ve sonrasında Anayasa Koruma Konseyi üyeliği görevini de üstlenmişti.

İran liderinin izin verdiği konularda Anayasa Koruma Konseyi ile İran meclisi arasındaki anlaşmazlıkları çözme ve İran liderine, ülkenin genel siyasetinin belirlenmesinde danışmanlık etme görevleri olan anayasal kurul olan DMTK, 1988 yılında kuruldu.

DMTK üyeleri arasında, İran lideri tarafından atanan gerçek kişilerin yanı sıra, ülkenin yargı, yasama ve yürütme erki başkanları ve İran silahlı kuvvetler başkanı yer alıyor.

DMTK başkan ve üyeleri 5 yıllığına İran lideri tarafından atanıyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Ali Ekber Haşimi RafsancaniAli HamaneyDüzenin Maslahatını Teşhis KonseyiIranMahmud Haşimi Şahrudi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5