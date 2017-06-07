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İran Meclisi ve Humeyni Türbesi'ndeki saldırı

- Tahran Emniyet Müdürü Sacidiniya: - "Türbe civarında 5 şüpheli gözaltına alındı"

İran Meclisi ve Humeyni Türbesi'ndeki saldırı

TAHRAN (AA) - Tahran Emniyet Müdürü Hüseyin Sacidiniya, İran devrim lideri Ayetullah Humeyni türbesi civarında 5 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı İSNA'ya konuşan Sacidiniya, "Sabah saatlerinde İran devrim lideri Ayetullah Humeyni türbesinde düzenlenen saldırı sonrasında türbe civarında 5 şüpheli gözaltına alındı." dedi.

Başkent Tahran'da, sabah saatlerinde İran Meclisi'ne ve devrim lideri Ayetullah Humeyni'nin türbesine yapılan silahlı ve bombalı saldırılarda 6'sı terörist 18 kişi ölmüş, 43 kişi yaralanmıştı. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

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İran Meclisi Ve Humeyni Türbesi'ndeki SaldırıTahran Emniyet Müdürü Hüseyin Sacidiniya
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