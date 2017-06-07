İran Meclisi ve Humeyni Türbesi'ndeki saldırıya tepkiler

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, İran Meclisi ile Humeyni Türbesi'ne düzenlenen terör saldırılarını kınayarak, "Teröre destek veren ülkelerin, terörün yaydığı kötülüğün kurbanı olma riskini taşıdığının altını çiziyoruz." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray, Trump'ın Tahran'daki saldırıları kınamasıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İran'daki terör saldırılarının kurbanları ve böylesine zor zamanlardan geçen İran halkı için dua ediyor ve büyük üzüntü duyuyoruz. Teröre destek veren ülkelerin, terörün yaydığı kötülüğün kurbanı olma riskini taşıdığının altını çiziyoruz."

İran Meclisi'nde silahlı ve devrim lideri Ayetullah Humeyni'nin türbesinde bombalı saldırılarda 12 kişi ölmüş, 43 kişi yaralanmıştı. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği bildirilmişti.