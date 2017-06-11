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İran Meclisi ve Humeyni'nin türbesine düzenlenen saldırı

- Saldırı emrini veren kişinin yurt dışı operasyonu ve "dost istihbarat servislerinin desteği" ile öldürüldüğü açıklandı

İran Meclisi ve Humeyni'nin türbesine düzenlenen saldırı

İSTANBUL (AA) - İran İstihbarat Bakanı Mahmut Alevi, İran meclisi ve Ayetulah Humeyni'nin türbesine düzenlenen saldırının emrini veren kişinin yurt dışı operasyonuyla öldürüldüğünü belirtti.

Bakan Alevi, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "Saldırının planlayıcısı ve emrini veren kişi, olayın ardından yurt dışına kaçmıştı. Ancak, dost istihbarat servislerinin yardımı ve isimsiz askerlerimiz (İran istihbarat üyelerine verilen isim) tarafından yaptıklarının cezası verildi." ifadelerini kullandı.

Operasyonun hangi ülkede gerçekleştiği ve "dost istihbarat servisleri"nden kastın hangi ülke olduğu konusunda bilgi vermeyen Alevi, saldırganların barındığı İran'ın batısındaki Kirmanşah eyaletinde yer alan "güvenli ev"e de baskın düzenlendiğini söyledi.

- "Yurt içindeki unsurlar temizlendi"

Öte yandan, İran'ın yarı haber ajansı Tasnim, İran Meclisi Başkanlık Heyeti Üyesi Ekber Rencberzade'ye dayandırdığı haberinde, saldırıyla bağlantılı ülke içindeki tüm unsurların temizlendiğini duyurdu.

Rencberzade, söz konusu bilginin İstihbarat ve İçişleri bakanları tarafından meclisteki kapalı oturumda verildiğini dile getirdi. Rencberzade toplantıda ayrıca, saldırıyla bağlantılı tüm kişilerin yurt dışında eğitim gören İran asıllı DEAŞ terör örgütü mensubu olduğunun yinelendiğini aktardı.

İran'da çarşamba günü meclis binası ve Humeyni'nin türbesini hedef alan silahlı ve bombalı saldırı düzenlenmiş, 5'i saldırgan 22 kişinin ölümü ve 52 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

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