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İran Özgürlük Hareketi Partisi lideri Yezdi öldü

İSTANBUL (AA) - İran'da reformistlere yakınlığıyla bilinen Özgürlük Hareketi Partisi (Nehzedi Azadi) Genel Başkanı İbrahim Yezdi'nin öldüğü bildirildi.Özgürlük Hareketi Partisi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre,...

İran Özgürlük Hareketi Partisi lideri Yezdi öldü

İSTANBUL (AA) - İran'da reformistlere yakınlığıyla bilinen Özgürlük Hareketi Partisi (Nehzedi Azadi) Genel Başkanı İbrahim Yezdi'nin öldüğü bildirildi.

Özgürlük Hareketi Partisi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Yezdi bir süredir tedavi gördüğü İzmir'de gece saatlerinde hayatını kaybetti.

İran medyasında yer alan haberlerde, 86 yaşındaki Yezdi'nin bir süredir prostat kanseri tedavisi gördüğü, ölümünün ise yaşlılığa bağlı rahatsızlıklardan kaynaklandığı belirtildi.

- İbrahim Yezdi kimdir?

İran devrim lideri Ayetullah Humeyni'nin devrim öncesi (1979) Fransa'da sürgünde olduğu dönemde müşavirliğini üstlenen Yezdi, sonrasında Devrim Şûrası Üyesi, geçici hükümet döneminde İçişleri Bakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı.

Devrim sonrası ABD ile müzakereleri yürüten heyette yer alan Yezdi, geçici hükümet başbakanı reformist lider Mehdi Bazergan'ın ardından Özgürlük Hareketi Partisi Genel Başkanı oldu.

Batılı ülkelerle yakın ilişkiler kurmayı düşünen Yezdi ve arkadaşları, İran-Irak savaşında İran'ın Hurremşehr kentini geri almasının ardından savaşın bitmesini talep etmeleri edeniyle Humeyni ile ihtilafa düştüler. Devrim sonrası ülkede bugün de devam eden reformist söylemin temsilcilerinden biri olarak ön plana çıkan Yezdi ve partisi, İran rejimi tarafından ülke yönetiminden uzaklaştırıldı.

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İbrahim YezdiIranNehzedi AzadiÖzgürlük Hareketi Partisi
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