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İran riyalden 4 sıfır atarak tümene geçecek

TAHRAN (AA) - İran hükümeti, Merkez Bankası'nın riyalden 4 sıfır atılması ve para biriminin tümen olarak değiştirilmesi önerisini kabul etti. Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani başkanlığında toplanan...

İran riyalden 4 sıfır atarak tümene geçecek
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TAHRAN (AA) - İran hükümeti, Merkez Bankası'nın riyalden 4 sıfır atılması ve para biriminin tümen olarak değiştirilmesi önerisini kabul etti.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nun, riyalden 4 sıfır atılması ve para biriminin tümen olarak değiştirilmesi yönündeki Merkez Bankası önerisini onayladığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi de yaptığı açıklamada, pazar günü gerçekleştirilecek kabine toplantısında konunun daha detaylı şekilde ele alınacağını söyledi.

Vaizi, "Milli paradan 4 sıfırın atılmasıyla ilgili öneri daha önce de gündemimizdeydi. Riyal sadece bankacılık işlemlerinde geçerli oluyor ancak tümen halk arasında kullanılıyor. O yüzden biz de kullanımda olanı tercih etmeyi uygun gördük." ifadelerini kullandı.

İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, Ocak 2019'da İran riyalinden 4 sıfır atılması için hazırladığı öneriyi hükümete sunduğunu açıklamıştı.

Himmeti, söz konusu önerinin Bakanlar Kurulu'nun ardından Meclis'te kabul edilmesiyle İran riyalinden 4 sıfır atılacağını belirtmiş, mevcut 10 bin riyalin 1 tümen olacağını ve 1 tümenin de yeni çıkarılacak 100 riyallik banknotlara denk geleceğini ifade etmişti.

Merkez Bankası Başkanı ayrıca önerinin kabul edilmesi durumunda yeni banknotların basımına başlanacağını kaydetmişti.

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Bakanlar KuruluIranRiyalden 4 Sıfır Atılması
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