İran sınır muhafızları 2 kaçakçıyı öldürdü

İSTANBUL (AA) - İran'ın Kürdistan Eyaletine bağlı Baneh sınır kasabasında, kaçakçılık yapan iki kişinin sınır muhafızları tarafından öldürüldüğü bildirildi.

İran medyasında yer alan haberlere göre, sınır muhafızlarının, İran-Irak sınır bölgesinde kaçakçılık yapan bir gruba ateş açması sonucu, biri köy muhtarı, iki kişi hayatını kaybetti.

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan İran'ın Kürdistan Eyaleti Milletvekili Muhsin Bilgari, iki kişinin hayatını kaybettiğini doğrulayarak konunun takipçisi olacaklarını belirtti.

Yaklaşık iki hafta önce de da bölgede yaşanan benzer bir olayda bir vatandaşın hayatını kaybettiğini kaydeden Bilgari, "Sınır bölgesinde yaşanan ateş açma olayında da iki vatandaşımızı kaybettik. Detaylara tam manasıyla vakıf değiliz ama konuyu titizlikle inceleyeceğiz." dedi.

Öte yandan, haftalık basın toplantısında konuşan Hükümet Sözcüsü Muhammed Bakır Nevbaht, sınır bölgesinde 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayla ilgili yaptığı açıklamada, konunun takipçisi olacaklarını belirterek, kaçakçılıkla ilgili bazı düzenlemelerin bakanlar kuruluna sunulduğunu kaydetti.







