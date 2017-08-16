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İran 'Suriye'de uzun menzilli füze fabrikası kuruyor' iddiası

İsrail medyasında İran'ın, Suriye'nin kuzeybatısında uzun menzilli füze üretmek için fabrika kurduğu iddia edildi.

İran 'Suriye'de uzun menzilli füze fabrikası kuruyor' iddiası

KUDÜS (AA) - İsrail medyasında İran'ın, Suriye'nin kuzeybatısında uzun menzilli füze üretmek için fabrika kurduğu iddia edildi.

İsrail'in Kanal 2 televizyonunda yayınlanan haberde İran'ın, Suriye'nin Akdeniz sahilinde bulunan Banyas kasabasında uzun menzilli füze üretmek için tesis inşa ettiği öne sürüldü.

İsrail'e ait bir uydudan alındığı ve Banyas'a ait olduğu iddia edilen fotoğraflara da yer verilen haberde, üretilecek füzelerin bu fotoğraflarda yer alan tesislerden bazılarında saklanacağının anlaşıldığı ileri sürüldü.

Haberde ayrıca İran'ın başkenti Tahran yakınlarından alındığı ifade edilen uydu fotoğraflarıyla, Banyas'tan alındığı belirtilen uydu fotoğraflarında görünen tesisler karşılaştırılarak, bunlar arasında güçlü bir benzerlik olduğu kaydedildi.

İsrail hükümeti "İran'ın Suriye'de etkinliğini artırmasının kendileri için kırmızı çizgi" olduğunu belirtiyor.

Başbakan Binyamin Netanyahu geçen ay yaptığı bir açıklamada, "İran ve vekillerine, genel olarak Suriye'de, özel olarak da Suriye'nin güneyinde askeri bir varlık kurma imkanı sağlanmamalı." demişti.

İsrail'in, sınırları ötesinde yaşanan gelişmeleri takip etmeye ve kırmızı çizgilerini muhafazaya devam edeceğini kaydeden Netanyahu, bu kırmızı çizgileri ise "Hizbullah ya da İran güçlerinin Suriye'de güçlenmesini, özellikle de hassas silahlar elde etmesini önlemek", "bu güçlerin İsrail sınırı boyunca sahada varlık göstermesine engel olmak" ve "İran'ın genel olarak Suriye'nin tamamında askeri varlık kurmasını engellemek" şeklinde sıralamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
IranIsrailUzun Menzilli Füze
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