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İran ülkede üretilen malların ithalatını yasakladı

- İran meclisi, ülkede ihtiyacı karşılayacak kadar üretimi bulunan "benzer" malların ithalatının yasaklanmasını öngören tasarıyı onayladı

İran ülkede üretilen malların ithalatını yasakladı
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İSTANBUL (AA) - İran meclisi, iç piyasanın ihtiyacını karşılayacak kadar ülkede üretimi olan "benzer" malların ithalatını yasakladı.

Jamaran haber sitesine göre, İran meclisi ülke içinde üretilen ve iç piyasanın ihtiyacına cevap veren malların ithalatını 21 Mart 2021 tarihine kadar yasaklamayı içeren yasa tasarısını onayladı.

Yerli üretimin desteklenmesi kapsamında onaylanan tasarıyla, ithalatçıların söz konusu özelliklerdeki malları ülkeye getirmek için ithalat izin kaydı açtırmaları yasaklandı.

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