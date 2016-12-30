İran yönetiminde

TAHRAN (AA) - İran devrim teorisyeni Ayetullah Mutahhari 'nin oğlu İran Meclisi Başkan Yardımcısı Ali Mutahhari, babasının ısrarla din adamlarının devlet kademelerinde yer almamaları gerektiğini vurguladığını söyledi.

İranlı İşçiler Haber Ajansı İLNA'ya göre, Mutahhari, Ayetullah Musevi Erdebili'nin ölümünün kırkıncı günü töreni münasebetiyle başkent Tahran'da yaptığı konuşmada, "Ayetullah Mutahhari, din adamlarının devlet kademelerinde yer almamaları gerektiğini vurgulardı. O her zaman, din adamlarının ıslahatta bulunmalarını, kendi işleriyle meşgul olmalarını ve devlet postunu kabul etmemelerini söylerdi." dedi.

Ayetullah Mutahhari'nin ilahiyat fakültesinde bir öğretmenin Marksizm dersi vermesi ve diğer hocaların da onunla münazara etmeleri gibi farklı görüşlere açık olunması gerektiği tavsiyesini hatırlatan Mutahhari, babasının mutedil bir din adamı olduğunu kaydetti.

İran devriminin kurucusu Ayetullah Humeyni'nin önde gelen talebelerinden kabul edilen Ayetullah Mutahhari (1920-1979), devrimin ilk günlerinde 1 Mayıs'ı 2 Mayıs'a bağlayan gece öldürüldü. Bu münasebetle ülkede 2 Mayıs günü "Öğretmenler Günü" olarak kutlanıyor.

İran'da önemli devlet kademelerinde "din adamları" bulunuyor.