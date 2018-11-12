İSTANBUL (AA) - İran Meclisi Sosyal İşler Komisyonu Üyesi Abdurrıza Azizi, aylık geliri 3 milyon tümenin (yaklaşık 215 dolar) altında olan 11 milyon kişiye gıda yardımı yapılacağını duyurdu.

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Azizi, son dönemde artan enflasyona bağlı olarak yaşanan fiyat artışları nedeniyle işçi ve memurların aldıkları maaşların geçimleri için yeterli olmadığını belirtti.

Azizi, "Sosyal yardımlaşma kurumu İmam Humeyni Yardım Komitesi çatısı altında, aylık geliri 3 milyon tümenden az olan işçi, memur ve çalışanlardan oluşan 11 milyon kişiye, bu ay gıda yardımı yapılmaya başlanacak. Önümüzdeki günlerde bu yardımların 30 milyon kişiye ulaştırılması hedefleniyor." dedi.

- Aylık nakdi yardım

Azizi ayrıca söz konusu kişilere aylık nakdi yardım da yapılacağını ifade ederek, bu yardımın şu şekilde gerçekleştirileceğini söyledi:

"Aylık bir kişiye 40 bin tümen (yaklaşık 3 dolar), 2 kişilik aileye 80 bin, 3 kişilik aileye 110 bin, 4 kişilik aileye 135 bin ve 5 kişilik aileye ise 145 bin tümen para yardımı yapılacak."

Sağlık alanında da yardımlar yapılacağını kaydeden Azizi, devlet hastanelerindeki süspansiyonların, kırsal bölgelerde yaşayan köylü, çiftçi ve göçebeler için yüzde 97, şehirlerde yaşayanlar için ise yüzde 94 olarak uygulanacağını aktardı.



