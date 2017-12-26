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İran'da 25 aracın üretimi durduruldu

İSTANBUL (AA) - İran'da, 25 model aracın üretiminin standartlara uygun olmadığı gerekçesiyle durdurulduğu bildirildi. İran Standartları Kurumu'na ait internet sitesinde yer alan duyuruya göre, İran Standartları Ulusal Metal Endüstrisi...

İran'da 25 aracın üretimi durduruldu

İSTANBUL (AA) - İran'da, 25 model aracın üretiminin standartlara uygun olmadığı gerekçesiyle durdurulduğu bildirildi.

İran Standartları Kurumu'na ait internet sitesinde yer alan duyuruya göre, İran Standartları Ulusal Metal Endüstrisi Uygulamaları Denetleme Genel Müdürü Peyman Pirayiş, "Üretimde yeni standartlara geçiş yapamayan araçlardan 25'inin üretimi durdurulmuştur." dedi.

Pirayiş, bu araçlardan bazılarını şöyle sıraladı: "MVM315 Sedan, MVM 550, TIGGO 5, LIFAN 620, LIFAN X50, LIFAN X60, JAC J 5, ARIO 1500, ASA B50F, SAIPA 131, SAIPA 132 çift yakıtlı, SAIPA 141 benzin ve çift yakıtlı."

İran medyasında konuyla ilgili yer alan haberlerde üretimine son verilen araçların güvenlik, kalite ve yakıt standartlarına uygun olmadığı belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
AraçIranOtomobilüretim
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