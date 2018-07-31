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İran'da 35 spekülatör gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - İran'da altın, döviz ve araç piyasasında yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle 35 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Tahran Emniyet Müdürü Hüseyin Rahimi, "piyasayı kangren...

İran'da 35 spekülatör gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - İran'da altın, döviz ve araç piyasasında yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle 35 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Tahran Emniyet Müdürü Hüseyin Rahimi, "piyasayı kangren haline getiren spekülatörlerin" uyarıldığını ve bunlardan 35'inin gözaltına alındığını söyledi.

Gözaltına alınanlardan 5'inin tutuklandığını aktaran Rahimi, diğerlerinin hâlâ gözaltında tutulduğunu dile getirdi.

İran Yargı Erki Sözcüsü Muhsin Ejei de pazar günü ekonomik yolsuzluğa bulaştığı gerekçesiyle 29 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilmesi İran piyasasında dolar ve altın fiyatlarının artışını hızlandırmıştı.

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SpekülatörTahran Emniyet Müdürü Hüseyin RahimiYolsuzluk
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