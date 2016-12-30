İran'da açlık grevindeki aktivist tahliye edildi

İSTANBUL (AA) - İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletindeki Tebriz Hapishanesi'nde tutuklu bulunan Türk asıllı İranlı insan hakları aktivisti Murteza Muradpur'un, 65 gün sürdürdüğü açlık grevini sonlandırmasının ardından serbest bırakıldığı bildirildi.

Ferdin Muradpur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kardeşinin dün gece tutuklu bulunduğu Tebriz Cezaevi'nden şartlı tahliye edildiğini belirtti.

Kardeşinin ilk olarak 2009'da Tebriz'de düzenlenen bir gösteriye katıldığı için gözaltına alındığını belirten Muradpur, Tebriz Devrim Mahkemesi'nde yargılanıp "rejim'e karşı propaganda" suçlamasıyla 1 yıl, "ülke güvenliğine karşı suç işlemek üzere toplantıya katılmaktan" da 2 yıl hapis cezasına çarptırıldığını söyledi.

Murteza Muradpur'un tutuklandıktan 6 ay sonra kefaletle serbest bırakıldığını ancak geçen yıl yeniden tutuklandığını ifade eden Ferdin Muradpur, şunları söyledi:

"Kardeşim, İran Ceza Kanunu'nun 134'üncü maddesine istinaden dosyasının yeniden incelenmesini talep etti ancak talebi dikkate alınmadığı için açlık grevine başvurdu. 65 gün sürdürdüğü açlık grevine dün annem ve benim isteğim üzerine son verdi. "

Muradpur, kardeşinin eylemini sona erdirmesinin ardından şartlı tahliye edildiğini, sağlık durumu nedeniyle cezaevinden doğrudan hastaneye nakledildiğini ve durumunun iyi olduğunu dile getirdi.