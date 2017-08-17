İran'da açlık grevine başlayan Kerrubi'den

İSTANBUL (AA) - İran'da 6 yıldır ev hapsinde tutulan ve yargılanma hakkı engellendiği gerekçesiyle dün açlık grevine başlayan muhalif lider Mehdi Kerrubi (80), kendisine uygulanan tecridin "gayri ahlaki ve anayasaya aykırı" olduğu görüşünde.

"Saham" haber sitesine açıklamalarda bulunan Kerrubi'nin eşi Fatma Kerrubi, muhalif liderin, savunma hakkı tanınmadan 6 yıldır haksız yere ev hapsinde tutulduğunu belirterek, "Eşim, Meclis Başkanlığı yapmış biri olarak, kendisine uygulanan tecridin kanunsuz, keyfi ve gayri ahlaki olduğunu, yasalara aykırı bu tarz bir özgürlük kısıtlamasının kimsenin hakkı olmadığını düşünüyor." dedi.

Fatma Kerrubi, "cezanın" mahkemede savunma alındıktan sonra verilmesi gerektiğini kaydederek, "Eşim, bu gidişatın hiçbir savunma fırsatı verilmeden ölüme terk edilme anlamına geldiğini söylüyor." ifadesini kullandı.

Talep ettikleri mahkeme süreciyle ilgili de çekinceleri olduğunu, özellikle adil bir yargılamanın gerçekleşmemesinden endişe ettiklerini dile getiren Fatma Kerrubi, buna rağmen, muhalif liderin halkın önünde kendisine yönelik tüm suçlamalara cevap vereceğini ve mahkemenin kararını da kabul edeceğini söyledi.

Aile olarak eşine uygulanan ev hapsinden olumsuz etkilendiklerini, kendi evlerinde dahi rahat bırakılmadıklarını vurgulayan Kerrubi, "24 saat dinleme cihazları ve kameralarla birlikte emniyet güçlerinin bulunduğu evde nasıl huzurlu yaşayabilirsiniz?" diye konuştu.

- Mehdi Kerrubi kimdir?

İran'da 6 yıldır ev hapsinde tutulan 80 yaşındaki muhalif lider Kerrubi, ülkedeki reformcu kanadın önde gelen siyasetçi ve din adamları arasında yer alıyor.

İran meclisinde 4 dönem milletvekilliği yapan Kerrubi, 3'üncü ve 6'ncı dönemlerde Meclis Başkanlığı görevinde bulunmuştu. Mehdi Kerrubi, reformcuların talebi üzerine 2005 ve 2009 yıllarındaki seçimlerde cumhurbaşkanlığına aday olmuştu.

Mahmud Ahmedinejad'ın kazandığı ilan edilen 2009 seçimlerinde hile yapıldığı gerekçesiyle başlayan sokak gösterileri ve olaylardan sorumlu olduğu iddia edilen Kerrubi, diğer muhalif lider Mir Hüseyin Musevi ve Zehra Rahneverd'le eş zamanlı olarak 18 Şubat 2011'den itibaren mahkemeye çıkarılmadan ev hapsinde tutuluyor.

Kerrubi'nin başkanlığını yaptığı İtimad-i Milli Partisi ve partiye bağlı gazete, 2009'daki sokak olaylarında "göstericilere yönelik işkence ve tecavüz olaylarını" ifşa etmesi sonrası kapatılmış, parti daha sonra Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin göreve geldiği 2013'te faaliyetlerine yeniden başlamıştı.

Geçen yıl, "ne zaman sona ereceği belli olmayan kanun dışı ev hapsi" sebebiyle İtimad-i Milli Partisi Başkanlığından istifa ettiğini açıklayan Kerrubi, Cumhurbaşkanı Ruhani'ye hitaben yazdığı mektupta, "Sizden, ev hapsini sona erdirmenizi istemiyorum. Bunun sizin elinizde olmadığını biliyorum. Sadece, anayasanın 168'inci maddesi ve halkın size vermiş olduğu yetkiyi kullanarak, aleni mahkemede yargılanmamı 'rejimden' talep etmenizi istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Ruhani, seçim kampanyaları sırasında halka Kerrubi'nin "göz hapsini kaldıracağı" sözünü verirken birçok milletvekili de ev hapsindeki muhalif liderlerin serbest bırakılmalarını talep etmişti.

İran Lideri Hamaney'e yakınlığıyla bilinen Anayasa Kurucular Meclisi Başkanı Ahmed Cenneti ise söz konusu muhalif liderlerin yargılanmaları durumunda, ülkede "fitne çıkarma" suçundan idam edilmeleri gerektiğini, dolayısıyla yargılanmamalarının kendileri için daha uygun olacağını söylemişti.

Mehdi Kerrubi, kalp rahatsızlığı nedeniyle bir süre önce hastaneye kaldırılmış ve başarılı bir ameliyatın ardından taburcu edilerek tekrar ev hapsine alınmıştı.

Aleni yargılanma ve ev hapsinin kaldırılması talebiyle dün açlık grevine başlayan Kerrubi'nin hastaneye kaldırıldığı açıklanmıştı.