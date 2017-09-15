İran'da bal hasadında artış

TAHRAN (AA) - MUSTAFA MELİH AHISHALI - İran'ın Kuzey Horasan eyaletinin merkez kenti Bocnurd'a bağlı Ruin ilçesindeki arıcılar bu yıl bal üretimini yaklaşık yüzde 30 artırdı.

Ruin ilçesindeki bal üreticileri, geçen yıllarda bir tür arı kenesi istilası nedeniyle bal hasadında yaşadıkları hayal kırıklığını geride bıraktı. İran'daki bal üretiminde önemli paya sahip olan bölgedeki arıcılar bu seneki hasattan memnun.

AA muhabirine konuşan Ruinli bal üreticisi Ruhullah Ebu Turabi, 22 yıldır bu alanda çalıştığını ve 400 kovan arısının olduğunu söyledi.

Kuzey Horasan bölgesinde yaklaşık 165 bin arı kovanı bulunduğunu belirten Ebu Turabi, Ruin ilçesinde de 150 ailenin geçimini işlettiği yaklaşık 40 arı kolonisinden sağladığını ifade etti.

Ebu Turabi, "Arılar ilkbahar mevsiminde köylerde tutuluyor. Daha sonra Ruin'in dağlarına çıkarıyoruz. Çeşitli çiçeklerin bulunduğu dağlarımızda daha çok geven bulunuyor." dedi.

İran'da Bocnurd kentinin arıcılıkta ilk sıralarda yer aldığını vurgulayan Ebu Turabi, şöyle devam etti:

"İran'da iki ırk arı bulunuyor. Biri Zir-i İran, diğeri Avustralya cinsi dediğimiz arı. Zir-i İran arısı daha saldırgan bir arı. Avustralya cinsi ise sakin fakat çalışkan bir arı cinsi. Bu bölgede ana kraliçe arının büyük ve sarı olduğu Avustralya arıları yetiştiriliyor."

Bal üretiminde bu yıl yaklaşık yüzde 30'luk artış olduğunu kaydeden Ebu Turabi, bölgedeki arıcıların bunun sevincini yaşadığını dile getirdi.

Yıllık 100 ton civarında bal elde edilen Ruin ilçesinde, 4 yıl önce bir tür arı kenesi istilası nedeniyle çok sayıda arı telef olmuş ve bal hasadında büyük düşüş yaşanmıştı.

Ruin ilçesinin bağlı olduğu Bocnurd, İran'da Erdebil'den sonra en çok bal üretimi yapılan kent olarak biliniyor.