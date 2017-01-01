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İran'da bir yolcu uçağı daha zorunlu iniş yaptı

- İran'da aynı gün içinde ikinci yolcu uçağı teknik arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptı

İran'da bir yolcu uçağı daha zorunlu iniş yaptı

TAHRAN (AA) - İran'da Mahan Havayolları'na ait yolcu uçağı, bilgisayar sistemlerinde meydana gelen arızası nedeniyle zorunlu iniş yaptı.

İran merkezli Farda News Haber Ajansında yer alan habere göre, Tahran-Dubai seferini yapan W5065 sayılı Mahan Havayolları'na ait yolcu uçağı, yerel saatle 18.30'da havalandıktan yaklaşık yarım saat sonra bilgisayar sistemlerinde meydana gelen arıza nedeniyle, Şiraz Havaalanı'na zorunlu iniş yaptı.

Uçağın havada aşırı şekilde sarsılmasından korkan yolcuların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Aynı gün, Tahran-Şiraz seferini yapan 6295 sayılı Taban Havayolları'na ait Boeing-MD tipi yolcu uçağı da havalandıktan kısa bir süre sonra motor arızası nedeniyle, Tahran Mihrabad Havalimanı'na zorunlu iniş yapmıştı.

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İran'da Yolcu Uçağı Zorunlu Iniş YaptıMahan Havayolları
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