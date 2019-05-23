İran'da devletin tahsis ettiği dövizde yolsuzluk

ANKARA (AA) - İran Yargı Erki Birinci Yardımcısı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, bazı ithalatçıların devletten düşük kurlu döviz almalarına rağmen ithalat yapmadıklarını belirtti.

İsfahan'da katıldığı bir etkinlikte yargı yetkililerine hitap eden Ejei, ülkedeki ekonomik krizi fırsat bilerek stokçuluk yapan veya ellerindeki malı fahiş fiyatlara satan kişilerin düşmanlara hizmet ettiğini söyledi.

Ejei, "Düşman, ekonomiye baskı için tüm imkanlarını kullanırken bazıları ellerindeki malları stokluyor ya da halka fahiş fiyatla satıyor." dedi.

- "Bazıları resmen kanunları ihlal ederek, polisi tehdit ediyor"

Bazı ithalatçıların devletten düşük kurlu döviz almalarına rağmen ithalat yapmadıklarının tespit edildiğini aktaran Ejei, şöyle devam etti:

"İthalat alanındaki bir grup, 4 bin 200 tümen üzerinden döviz alıyor ancak ithalat yapmıyor. Ülke ekonomisine zarar veriyorlar. Düşmanın istekleri doğrultusunda halkı daha da memnuniyetsiz hale getiriyorlar. Bunlara karşı harekete geçmeliyiz."

Ejei, bazı kişilerin yasaları açıkça ihlal ettiğini belirterek, "Yasalarımız ve vazifelerimiz var ancak bazıları resmen kanunları ihlal ederek, polisi tehdit ediyor. Onlara karşı durursak geri adım atacaklardır." dedi.

İran'da geçen yıl nisan ayı başlarında 1 ABD dolarının 4 bin tümen seviyelerinden 6 bin 100 tümene yükselmesi Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümetini harekete geçirdi. İran Merkez Bankası, tümenin değer kaybını önlemek amacıyla 10 Nisan'da doları 4 bin 200 tümen olarak sabitledi ancak serbest kur ile resmi kur arasındaki fark, yolsuzlukları da beraberinde getirdi.



Devletin resmi kur üzerinden ithalatçılara döviz tahsisi yaptığı buna karşılık bazı ithalatçıların resmi kur üzerinden ithal ettikleri ürünleri serbest kur üzerinden sattıkları ortaya çıkmıştı.

Bankalarda resmi kur üzerinden işlem gören dolar, serbest piyasada şu anda 14 bin 200 tümen seviyesinde işlem görüyor.













