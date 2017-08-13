İran'da Devrim Muhafızlarının bütçesi arttırıldı

TAHRAN (AA) - İran Meclisi, Devrim Muhafızlarının bütçesine 260 milyon dolar ek ödenekte bulunulmasını öngören yasa taslağını kabul etti.

İran Meclisi Haber Ajansı İcana'nın haberine göre, İran Meclisinde kabul edilen yasa tasarısına göre Hasan Ruhani hükümeti Devrim Muhafızlarının bütçesine 260 milyon dolar ek ödenek verecek.

Buna göre Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı, Silahlı Kuvvetler ve Devrim Muhafızları Hava Kuvvetlerini destekleme ve füze faaliyetlerini geliştirmeyle ilgili önerilerini bir ay içerisinde ulusal yüksek güvenlik şurasına iletecek.

Taslağa göre, Ruhani hükümeti, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 5 daimi üyesi ve Almanya (5+1) ile imzalanan nükleer anlaşmanın uygulanması ve Silahlı Kuvvetlerin çeşitli alanlarda gücünün artırılması için projeler sunarak gerekli faaliyetlerde bulunacak.

İran Meclisinin kabul ettiği yasa tasarıları Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından onaylandıktan sonra kanun hükmünü alıyor.



