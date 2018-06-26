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İran'da Ekonomi Bakanı hakkında gensoru önergesi verildi

İSTANBUL (AA) - İran'da Ekonomi Bakanı Mesud Kerbasiyan hakkında gensoru önergesi verildiği bildirildi.İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya konuşan İran Meclisi İdare Heyeti Üyesi Ali Asgar Yusufnejad, Ekonomi Bakanı Kerbasiyan hakkında...

İran'da Ekonomi Bakanı hakkında gensoru önergesi verildi

İSTANBUL (AA) - İran'da Ekonomi Bakanı Mesud Kerbasiyan hakkında gensoru önergesi verildiği bildirildi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya konuşan İran Meclisi İdare Heyeti Üyesi Ali Asgar Yusufnejad, Ekonomi Bakanı Kerbasiyan hakkında "ülke ekonomisini iyi yönetmediği" gerekçesiyle hazırlanan gensoru önergesinin meclis idare heyetine iletildiğini söyledi.

Yusufnejad, 50 milletvekilinin imzasının yer aldığı önergenin öncelikle Ekonomi Komisyonuna ulaştırılacağını, komisyonun da ilgili bakanı gensoru için davet etmek üzere bir hafta süresi olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen ay nükleer anlaşmadan çekileceğini açıklamasının ardından İran'da doların hızla yükselişe geçmesiyle derinleşen ekonomik sorunlar başkent Tahran başta olmak üzere Kereç, İsfahan ve Meşhed gibi kentlerde esnafın sokak gösterileri ve grev başlatmasına neden olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Gensoru önergesiİran Ekonomi Bakanı Mesud Kerbasiyan
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